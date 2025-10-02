信号部分
信号 / MetaTrader 4 / STI 2
Deri Heri Prakoso

STI 2

Deri Heri Prakoso
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 84%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 381
盈利交易:
1 064 (77.04%)
亏损交易:
317 (22.95%)
最好交易:
1 562.40 USD
最差交易:
-1 325.59 USD
毛利:
18 161.67 USD (256 043 pips)
毛利亏损:
-17 260.05 USD (290 030 pips)
最大连续赢利:
29 (47.39 USD)
最大连续盈利:
2 051.52 USD (12)
夏普比率:
0.02
交易活动:
33.17%
最大入金加载:
24.22%
最近交易:
57 几分钟前
每周交易:
84
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.13
长期交易:
728 (52.72%)
短期交易:
653 (47.28%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.65 USD
平均利润:
17.07 USD
平均损失:
-54.45 USD
最大连续失误:
5 (-189.15 USD)
最大连续亏损:
-3 857.07 USD (3)
每月增长:
-0.28%
年度预测:
-3.40%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6 986.44 USD (70.66%)
相对跌幅:
结余:
41.92% (6 986.44 USD)
净值:
57.74% (9 504.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1381
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 902
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -34K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 562.40 USD
最差交易: -1 326 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +47.39 USD
最大连续亏损: -189.15 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValburyAsiaFutures-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PlexyTrade-Live
9.29 × 14
Moderat 
没有评论
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 00:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 10:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 06:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 06:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
