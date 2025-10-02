- 成长
交易:
1 381
盈利交易:
1 064 (77.04%)
亏损交易:
317 (22.95%)
最好交易:
1 562.40 USD
最差交易:
-1 325.59 USD
毛利:
18 161.67 USD (256 043 pips)
毛利亏损:
-17 260.05 USD (290 030 pips)
最大连续赢利:
29 (47.39 USD)
最大连续盈利:
2 051.52 USD (12)
夏普比率:
0.02
交易活动:
33.17%
最大入金加载:
24.22%
最近交易:
57 几分钟前
每周交易:
84
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.13
长期交易:
728 (52.72%)
短期交易:
653 (47.28%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.65 USD
平均利润:
17.07 USD
平均损失:
-54.45 USD
最大连续失误:
5 (-189.15 USD)
最大连续亏损:
-3 857.07 USD (3)
每月增长:
-0.28%
年度预测:
-3.40%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6 986.44 USD (70.66%)
相对跌幅:
结余:
41.92% (6 986.44 USD)
净值:
57.74% (9 504.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1381
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|902
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-34K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Moderat
