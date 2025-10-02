- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 426
利益トレード:
1 097 (76.92%)
損失トレード:
329 (23.07%)
ベストトレード:
1 562.40 USD
最悪のトレード:
-1 325.59 USD
総利益:
18 557.83 USD (265 228 pips)
総損失:
-17 401.69 USD (292 064 pips)
最大連続の勝ち:
29 (47.39 USD)
最大連続利益:
2 051.52 USD (12)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
33.17%
最大入金額:
24.22%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
117
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
752 (52.73%)
短いトレード:
674 (47.27%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.81 USD
平均利益:
16.92 USD
平均損失:
-52.89 USD
最大連続の負け:
5 (-189.15 USD)
最大連続損失:
-3 857.07 USD (3)
月間成長:
2.20%
年間予想:
26.68%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6 986.44 USD (70.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.92% (6 986.44 USD)
エクイティによる:
57.74% (9 504.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1426
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-27K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValburyAsiaFutures-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
