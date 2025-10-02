シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / STI 2
Deri Heri Prakoso

STI 2

Deri Heri Prakoso
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 89%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 426
利益トレード:
1 097 (76.92%)
損失トレード:
329 (23.07%)
ベストトレード:
1 562.40 USD
最悪のトレード:
-1 325.59 USD
総利益:
18 557.83 USD (265 228 pips)
総損失:
-17 401.69 USD (292 064 pips)
最大連続の勝ち:
29 (47.39 USD)
最大連続利益:
2 051.52 USD (12)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
33.17%
最大入金額:
24.22%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
117
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
752 (52.73%)
短いトレード:
674 (47.27%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.81 USD
平均利益:
16.92 USD
平均損失:
-52.89 USD
最大連続の負け:
5 (-189.15 USD)
最大連続損失:
-3 857.07 USD (3)
月間成長:
2.20%
年間予想:
26.68%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6 986.44 USD (70.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.92% (6 986.44 USD)
エクイティによる:
57.74% (9 504.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1426
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -27K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 562.40 USD
最悪のトレード: -1 326 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +47.39 USD
最大連続損失: -189.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValburyAsiaFutures-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PlexyTrade-Live
9.29 × 14
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
STI 2
30 USD/月
89%
0
0
USD
9.9K
USD
13
99%
1 426
76%
33%
1.06
0.81
USD
58%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

