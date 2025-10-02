SeñalesSecciones
Deri Heri Prakoso

STI 2

Deri Heri Prakoso
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 89%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 426
Transacciones Rentables:
1 097 (76.92%)
Transacciones Irrentables:
329 (23.07%)
Mejor transacción:
1 562.40 USD
Peor transacción:
-1 325.59 USD
Beneficio Bruto:
18 557.83 USD (265 228 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 401.69 USD (292 064 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (47.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 051.52 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
33.17%
Carga máxima del depósito:
24.22%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
117
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.17
Transacciones Largas:
752 (52.73%)
Transacciones Cortas:
674 (47.27%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.81 USD
Beneficio medio:
16.92 USD
Pérdidas medias:
-52.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-189.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 857.07 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.20%
Pronóstico anual:
26.68%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6 986.44 USD (70.66%)
Reducción relativa:
De balance:
41.92% (6 986.44 USD)
De fondos:
57.74% (9 504.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1426
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -27K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 562.40 USD
Peor transacción: -1 326 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +47.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -189.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValburyAsiaFutures-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PlexyTrade-Live
9.29 × 14
