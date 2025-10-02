- Incremento
Total de Trades:
1 426
Transacciones Rentables:
1 097 (76.92%)
Transacciones Irrentables:
329 (23.07%)
Mejor transacción:
1 562.40 USD
Peor transacción:
-1 325.59 USD
Beneficio Bruto:
18 557.83 USD (265 228 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 401.69 USD (292 064 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (47.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 051.52 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
33.17%
Carga máxima del depósito:
24.22%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
117
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.17
Transacciones Largas:
752 (52.73%)
Transacciones Cortas:
674 (47.27%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.81 USD
Beneficio medio:
16.92 USD
Pérdidas medias:
-52.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-189.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 857.07 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.20%
Pronóstico anual:
26.68%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6 986.44 USD (70.66%)
Reducción relativa:
De balance:
41.92% (6 986.44 USD)
De fondos:
57.74% (9 504.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1426
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-27K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Mejor transacción: +1 562.40 USD
Peor transacción: -1 326 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +47.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -189.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValburyAsiaFutures-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
