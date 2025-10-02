SinaisSeções
Deri Heri Prakoso

STI 2

Deri Heri Prakoso
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 89%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 426
Negociações com lucro:
1 097 (76.92%)
Negociações com perda:
329 (23.07%)
Melhor negociação:
1 562.40 USD
Pior negociação:
-1 325.59 USD
Lucro bruto:
18 557.83 USD (265 228 pips)
Perda bruta:
-17 401.69 USD (292 064 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (47.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 051.52 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
33.17%
Depósito máximo carregado:
24.22%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
117
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
752 (52.73%)
Negociações curtas:
674 (47.27%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.81 USD
Lucro médio:
16.92 USD
Perda média:
-52.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-189.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 857.07 USD (3)
Crescimento mensal:
2.20%
Previsão anual:
26.68%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6 986.44 USD (70.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.92% (6 986.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.74% (9 504.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1426
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -27K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 562.40 USD
Pior negociação: -1 326 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +47.39 USD
Máxima perda consecutiva: -189.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PlexyTrade-Live
9.29 × 14
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
STI 2
30 USD por mês
89%
0
0
USD
9.9K
USD
13
99%
1 426
76%
33%
1.06
0.81
USD
58%
1:500
