- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 426
Negociações com lucro:
1 097 (76.92%)
Negociações com perda:
329 (23.07%)
Melhor negociação:
1 562.40 USD
Pior negociação:
-1 325.59 USD
Lucro bruto:
18 557.83 USD (265 228 pips)
Perda bruta:
-17 401.69 USD (292 064 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (47.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 051.52 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
33.17%
Depósito máximo carregado:
24.22%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
117
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
752 (52.73%)
Negociações curtas:
674 (47.27%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.81 USD
Lucro médio:
16.92 USD
Perda média:
-52.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-189.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 857.07 USD (3)
Crescimento mensal:
2.20%
Previsão anual:
26.68%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6 986.44 USD (70.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.92% (6 986.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.74% (9 504.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1426
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-27K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 562.40 USD
Pior negociação: -1 326 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +47.39 USD
Máxima perda consecutiva: -189.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PlexyTrade-Live
|9.29 × 14
Moderat
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
89%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
13
99%
1 426
76%
33%
1.06
0.81
USD
USD
58%
1:500