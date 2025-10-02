- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
21 (72.41%)
Loss Trade:
8 (27.59%)
Best Trade:
46.10 USD
Worst Trade:
-15.48 USD
Profitto lordo:
136.58 USD (4 314 pips)
Perdita lorda:
-64.88 USD (4 659 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (15.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.10 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.10%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
3.75
Long Trade:
18 (62.07%)
Short Trade:
11 (37.93%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
2.47 USD
Profitto medio:
6.50 USD
Perdita media:
-8.11 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.28 USD (2)
Crescita mensile:
3.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.14 USD (0.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.94% (19.14 USD)
Per equità:
0.16% (3.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-345
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.10 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.16 USD
Massima perdita consecutiva: -16.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PlexyTrade-Live
|9.29 × 14
Moderat
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
100%
29
72%
100%
2.10
2.47
USD
USD
1%
1:500