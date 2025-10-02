СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / STI 2
Deri Heri Prakoso

STI 2

Deri Heri Prakoso
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 100%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 484
Прибыльных трейдов:
1 137 (76.61%)
Убыточных трейдов:
347 (23.38%)
Лучший трейд:
1 562.40 USD
Худший трейд:
-1 325.59 USD
Общая прибыль:
19 303.31 USD (277 898 pips)
Общий убыток:
-17 606.17 USD (296 445 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (47.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 051.52 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
33.17%
Макс. загрузка депозита:
24.22%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
183
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
782 (52.70%)
Коротких трейдов:
702 (47.30%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
16.98 USD
Средний убыток:
-50.74 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-189.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 857.07 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.86%
Годовой прогноз:
-10.43%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 986.44 USD (70.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.92% (6 986.44 USD)
По эквити:
57.74% (9 504.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1484
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -19K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 562.40 USD
Худший трейд: -1 326 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +47.39 USD
Макс. убыток в серии: -189.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PlexyTrade-Live
9.29 × 14
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Moderat 
Нет отзывов
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 05:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 00:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 10:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика