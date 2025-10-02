- Прирост
Всего трейдов:
1 484
Прибыльных трейдов:
1 137 (76.61%)
Убыточных трейдов:
347 (23.38%)
Лучший трейд:
1 562.40 USD
Худший трейд:
-1 325.59 USD
Общая прибыль:
19 303.31 USD (277 898 pips)
Общий убыток:
-17 606.17 USD (296 445 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (47.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 051.52 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
33.17%
Макс. загрузка депозита:
24.22%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
183
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
782 (52.70%)
Коротких трейдов:
702 (47.30%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
16.98 USD
Средний убыток:
-50.74 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-189.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 857.07 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.86%
Годовой прогноз:
-10.43%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 986.44 USD (70.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.92% (6 986.44 USD)
По эквити:
57.74% (9 504.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1484
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-19K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Лучший трейд: +1 562.40 USD
Худший трейд: -1 326 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +47.39 USD
Макс. убыток в серии: -189.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
