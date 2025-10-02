- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 484
Gewinntrades:
1 137 (76.61%)
Verlusttrades:
347 (23.38%)
Bester Trade:
1 562.40 USD
Schlechtester Trade:
-1 325.59 USD
Bruttoprofit:
19 303.31 USD (277 898 pips)
Bruttoverlust:
-17 606.17 USD (296 445 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (47.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 051.52 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
33.17%
Max deposit load:
24.22%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
175
Durchschn. Haltezeit:
59 Minuten
Erholungsfaktor:
0.24
Long-Positionen:
782 (52.70%)
Short-Positionen:
702 (47.30%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
1.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-50.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-189.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 857.07 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-0.86%
Jahresprognose:
-10.43%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6 986.44 USD (70.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.92% (6 986.44 USD)
Kapital:
57.74% (9 504.32 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1484
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-19K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 562.40 USD
Schlechtester Trade: -1 326 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -189.15 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValburyAsiaFutures-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
PlexyTrade-Live
|9.29 × 14
Moderat
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
100%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
13
99%
1 484
76%
33%
1.09
1.14
USD
USD
58%
1:500