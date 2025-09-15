- 成长
交易:
278
盈利交易:
142 (51.07%)
亏损交易:
136 (48.92%)
最好交易:
500.25 USD
最差交易:
-585.50 USD
毛利:
5 482.19 USD (100 494 pips)
毛利亏损:
-10 057.91 USD (151 854 pips)
最大连续赢利:
6 (262.11 USD)
最大连续盈利:
850.35 USD (4)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
7.28%
最大入金加载:
59.83%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.89
长期交易:
124 (44.60%)
短期交易:
154 (55.40%)
利润因子:
0.55
预期回报:
-16.46 USD
平均利润:
38.61 USD
平均损失:
-73.96 USD
最大连续失误:
9 (-3 071.00 USD)
最大连续亏损:
-3 071.00 USD (9)
每月增长:
-0.98%
年度预测:
-11.93%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
4 662.12 USD
最大值:
5 134.12 USD (5.11%)
相对跌幅:
结余:
5.01% (5 034.00 USD)
净值:
0.87% (839.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|268
|BTCUSD
|8
|NAS100
|1
|XAGUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-4K
|BTCUSD
|-241
|NAS100
|227
|XAGUSD
|-586
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-11K
|BTCUSD
|-50K
|NAS100
|11K
|XAGUSD
|-1.2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +500.25 USD
最差交易: -586 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +262.11 USD
最大连续亏损: -3 071.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueGuardian-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
vps9
