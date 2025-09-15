СигналыРазделы
Semiu Kilaso

BluG

Semiu Kilaso
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -5%
BlueGuardian-Server
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
278
Прибыльных трейдов:
142 (51.07%)
Убыточных трейдов:
136 (48.92%)
Лучший трейд:
500.25 USD
Худший трейд:
-585.50 USD
Общая прибыль:
5 482.19 USD (100 494 pips)
Общий убыток:
-10 057.91 USD (151 854 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (262.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
850.35 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
7.28%
Макс. загрузка депозита:
59.83%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
124 (44.60%)
Коротких трейдов:
154 (55.40%)
Профит фактор:
0.55
Мат. ожидание:
-16.46 USD
Средняя прибыль:
38.61 USD
Средний убыток:
-73.96 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-3 071.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 071.00 USD (9)
Прирост в месяц:
-0.98%
Годовой прогноз:
-11.93%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 662.12 USD
Максимальная:
5 134.12 USD (5.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.01% (5 034.00 USD)
По эквити:
0.87% (839.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 268
BTCUSD 8
NAS100 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -4K
BTCUSD -241
NAS100 227
XAGUSD -586
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -11K
BTCUSD -50K
NAS100 11K
XAGUSD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +500.25 USD
Худший трейд: -586 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +262.11 USD
Макс. убыток в серии: -3 071.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueGuardian-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

vps9
Нет отзывов
2025.12.29 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 08:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.29% of days out of the 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.13 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 09:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
