- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
278
Прибыльных трейдов:
142 (51.07%)
Убыточных трейдов:
136 (48.92%)
Лучший трейд:
500.25 USD
Худший трейд:
-585.50 USD
Общая прибыль:
5 482.19 USD (100 494 pips)
Общий убыток:
-10 057.91 USD (151 854 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (262.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
850.35 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
7.28%
Макс. загрузка депозита:
59.83%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
124 (44.60%)
Коротких трейдов:
154 (55.40%)
Профит фактор:
0.55
Мат. ожидание:
-16.46 USD
Средняя прибыль:
38.61 USD
Средний убыток:
-73.96 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-3 071.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 071.00 USD (9)
Прирост в месяц:
-0.98%
Годовой прогноз:
-11.93%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 662.12 USD
Максимальная:
5 134.12 USD (5.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.01% (5 034.00 USD)
По эквити:
0.87% (839.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|268
|BTCUSD
|8
|NAS100
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-4K
|BTCUSD
|-241
|NAS100
|227
|XAGUSD
|-586
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-11K
|BTCUSD
|-50K
|NAS100
|11K
|XAGUSD
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +500.25 USD
Худший трейд: -586 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +262.11 USD
Макс. убыток в серии: -3 071.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueGuardian-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
vps9
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-5%
0
0
USD
USD
95K
USD
USD
15
90%
278
51%
7%
0.54
-16.46
USD
USD
5%
1:30