- 자본
- 축소
트레이드:
500
이익 거래:
290 (58.00%)
손실 거래:
210 (42.00%)
최고의 거래:
500.25 USD
최악의 거래:
-585.50 USD
총 수익:
6 647.66 USD (112 777 pips)
총 손실:
-11 331.14 USD (164 012 pips)
연속 최대 이익:
15 (141.10 USD)
연속 최대 이익:
850.35 USD (4)
샤프 비율:
-0.11
거래 활동:
7.28%
최대 입금량:
59.83%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
222
평균 유지 시간:
41 분
회복 요인:
-0.89
롱(주식매수):
251 (50.20%)
숏(주식차입매도):
249 (49.80%)
수익 요인:
0.59
기대수익:
-9.37 USD
평균 이익:
22.92 USD
평균 손실:
-53.96 USD
연속 최대 손실:
9 (-3 071.00 USD)
연속 최대 손실:
-3 071.00 USD (9)
월별 성장률:
-0.28%
연간 예측:
-3.45%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 788.88 USD
최대한의:
5 260.88 USD (5.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.23% (5 258.78 USD)
자본금별:
0.87% (839.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|490
|BTCUSD
|8
|NAS100
|1
|XAGUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-4.1K
|BTCUSD
|-241
|NAS100
|227
|XAGUSD
|-586
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-11K
|BTCUSD
|-50K
|NAS100
|11K
|XAGUSD
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlueGuardian-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
vps9
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
95K
USD
USD
17
94%
500
58%
7%
0.58
-9.37
USD
USD
5%
1:30