Semiu Kilaso

BluG

Semiu Kilaso
0 comentários
15 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -5%
BlueGuardian-Server
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
278
Negociações com lucro:
142 (51.07%)
Negociações com perda:
136 (48.92%)
Melhor negociação:
500.25 USD
Pior negociação:
-585.50 USD
Lucro bruto:
5 482.19 USD (100 494 pips)
Perda bruta:
-10 057.91 USD (151 854 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (262.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
850.35 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.14
Atividade de negociação:
7.28%
Depósito máximo carregado:
59.83%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.89
Negociações longas:
124 (44.60%)
Negociações curtas:
154 (55.40%)
Fator de lucro:
0.55
Valor esperado:
-16.46 USD
Lucro médio:
38.61 USD
Perda média:
-73.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-3 071.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 071.00 USD (9)
Crescimento mensal:
-0.98%
Previsão anual:
-11.93%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 662.12 USD
Máximo:
5 134.12 USD (5.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.01% (5 034.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.87% (839.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 268
BTCUSD 8
NAS100 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -4K
BTCUSD -241
NAS100 227
XAGUSD -586
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -11K
BTCUSD -50K
NAS100 11K
XAGUSD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +500.25 USD
Pior negociação: -586 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +262.11 USD
Máxima perda consecutiva: -3 071.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueGuardian-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

vps9
Sem comentários
2025.12.29 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 08:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.29% of days out of the 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.13 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 09:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
