- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
278
Negociações com lucro:
142 (51.07%)
Negociações com perda:
136 (48.92%)
Melhor negociação:
500.25 USD
Pior negociação:
-585.50 USD
Lucro bruto:
5 482.19 USD (100 494 pips)
Perda bruta:
-10 057.91 USD (151 854 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (262.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
850.35 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.14
Atividade de negociação:
7.28%
Depósito máximo carregado:
59.83%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.89
Negociações longas:
124 (44.60%)
Negociações curtas:
154 (55.40%)
Fator de lucro:
0.55
Valor esperado:
-16.46 USD
Lucro médio:
38.61 USD
Perda média:
-73.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-3 071.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 071.00 USD (9)
Crescimento mensal:
-0.98%
Previsão anual:
-11.93%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 662.12 USD
Máximo:
5 134.12 USD (5.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.01% (5 034.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.87% (839.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|268
|BTCUSD
|8
|NAS100
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-4K
|BTCUSD
|-241
|NAS100
|227
|XAGUSD
|-586
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-11K
|BTCUSD
|-50K
|NAS100
|11K
|XAGUSD
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +500.25 USD
Pior negociação: -586 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +262.11 USD
Máxima perda consecutiva: -3 071.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueGuardian-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
