シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BluG
Semiu Kilaso

BluG

Semiu Kilaso
レビュー0件
15週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -5%
BlueGuardian-Server
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
278
利益トレード:
142 (51.07%)
損失トレード:
136 (48.92%)
ベストトレード:
500.25 USD
最悪のトレード:
-585.50 USD
総利益:
5 482.19 USD (100 494 pips)
総損失:
-10 057.91 USD (151 854 pips)
最大連続の勝ち:
6 (262.11 USD)
最大連続利益:
850.35 USD (4)
シャープレシオ:
-0.14
取引アクティビティ:
7.28%
最大入金額:
59.83%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.89
長いトレード:
124 (44.60%)
短いトレード:
154 (55.40%)
プロフィットファクター:
0.55
期待されたペイオフ:
-16.46 USD
平均利益:
38.61 USD
平均損失:
-73.96 USD
最大連続の負け:
9 (-3 071.00 USD)
最大連続損失:
-3 071.00 USD (9)
月間成長:
-0.98%
年間予想:
-11.93%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 662.12 USD
最大の:
5 134.12 USD (5.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.01% (5 034.00 USD)
エクイティによる:
0.87% (839.57 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 268
BTCUSD 8
NAS100 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -4K
BTCUSD -241
NAS100 227
XAGUSD -586
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -11K
BTCUSD -50K
NAS100 11K
XAGUSD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +500.25 USD
最悪のトレード: -586 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +262.11 USD
最大連続損失: -3 071.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueGuardian-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

vps9
レビューなし
2025.12.29 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 08:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.29% of days out of the 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.13 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 09:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
