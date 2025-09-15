- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
278
利益トレード:
142 (51.07%)
損失トレード:
136 (48.92%)
ベストトレード:
500.25 USD
最悪のトレード:
-585.50 USD
総利益:
5 482.19 USD (100 494 pips)
総損失:
-10 057.91 USD (151 854 pips)
最大連続の勝ち:
6 (262.11 USD)
最大連続利益:
850.35 USD (4)
シャープレシオ:
-0.14
取引アクティビティ:
7.28%
最大入金額:
59.83%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.89
長いトレード:
124 (44.60%)
短いトレード:
154 (55.40%)
プロフィットファクター:
0.55
期待されたペイオフ:
-16.46 USD
平均利益:
38.61 USD
平均損失:
-73.96 USD
最大連続の負け:
9 (-3 071.00 USD)
最大連続損失:
-3 071.00 USD (9)
月間成長:
-0.98%
年間予想:
-11.93%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 662.12 USD
最大の:
5 134.12 USD (5.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.01% (5 034.00 USD)
エクイティによる:
0.87% (839.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|268
|BTCUSD
|8
|NAS100
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-4K
|BTCUSD
|-241
|NAS100
|227
|XAGUSD
|-586
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-11K
|BTCUSD
|-50K
|NAS100
|11K
|XAGUSD
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +500.25 USD
最悪のトレード: -586 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +262.11 USD
最大連続損失: -3 071.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueGuardian-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
vps9
レビューなし
