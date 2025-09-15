SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BluG
Semiu Kilaso

BluG

Semiu Kilaso
0 Bewertungen
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -5%
BlueGuardian-Server
1:30
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
278
Gewinntrades:
142 (51.07%)
Verlusttrades:
136 (48.92%)
Bester Trade:
500.25 USD
Schlechtester Trade:
-585.50 USD
Bruttoprofit:
5 482.19 USD (100 494 pips)
Bruttoverlust:
-10 057.91 USD (151 854 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (262.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
850.35 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.14
Trading-Aktivität:
7.28%
Max deposit load:
59.83%
Letzter Trade:
9 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.89
Long-Positionen:
124 (44.60%)
Short-Positionen:
154 (55.40%)
Profit-Faktor:
0.55
Mathematische Gewinnerwartung:
-16.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
38.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-73.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-3 071.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 071.00 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-0.98%
Jahresprognose:
-11.93%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 662.12 USD
Maximaler:
5 134.12 USD (5.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.01% (5 034.00 USD)
Kapital:
0.87% (839.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 268
BTCUSD 8
NAS100 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -4K
BTCUSD -241
NAS100 227
XAGUSD -586
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -11K
BTCUSD -50K
NAS100 11K
XAGUSD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +500.25 USD
Schlechtester Trade: -586 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +262.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 071.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlueGuardian-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

vps9
Keine Bewertungen
2025.12.29 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 08:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.29% of days out of the 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.13 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 09:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BluG
30 USD pro Monat
-5%
0
0
USD
95K
USD
15
90%
278
51%
7%
0.54
-16.46
USD
5%
1:30
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.