Semiu Kilaso

BluG

Semiu Kilaso
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
BlueGuardian-Server
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
3 (15.78%)
Loss Trade:
16 (84.21%)
Best Trade:
477.00 USD
Worst Trade:
-513.00 USD
Profitto lordo:
825.25 USD (1 673 pips)
Perdita lorda:
-4 012.00 USD (8 196 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (477.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
477.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.70
Attività di trading:
6.98%
Massimo carico di deposito:
57.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
8 (42.11%)
Short Trade:
11 (57.89%)
Fattore di profitto:
0.21
Profitto previsto:
-167.72 USD
Profitto medio:
275.08 USD
Perdita media:
-250.75 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-3 071.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 071.00 USD (9)
Crescita mensile:
-3.19%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 186.75 USD
Massimale:
3 658.75 USD (3.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.64% (3 654.75 USD)
Per equità:
0.65% (638.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -3.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +477.00 USD
Worst Trade: -513 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +477.00 USD
Massima perdita consecutiva: -3 071.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueGuardian-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

vps9
Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 06:15
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Share of trading days is too low
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 22:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 22:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 22:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.15 22:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 22:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BluG
30USD al mese
-3%
0
0
USD
97K
USD
2
94%
19
15%
7%
0.20
-167.72
USD
4%
1:30
Copia

