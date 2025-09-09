- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
204
盈利交易:
197 (96.56%)
亏损交易:
7 (3.43%)
最好交易:
20.99 USD
最差交易:
-7.52 USD
毛利:
167.47 USD (16 910 pips)
毛利亏损:
-30.27 USD (2 982 pips)
最大连续赢利:
66 (36.30 USD)
最大连续盈利:
66.44 USD (17)
夏普比率:
0.25
交易活动:
82.99%
最大入金加载:
17.16%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
18.24
长期交易:
63 (30.88%)
短期交易:
141 (69.12%)
利润因子:
5.53
预期回报:
0.67 USD
平均利润:
0.85 USD
平均损失:
-4.32 USD
最大连续失误:
1 (-7.52 USD)
最大连续亏损:
-7.52 USD (1)
每月增长:
24.80%
年度预测:
300.96%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.52 USD (2.70%)
相对跌幅:
结余:
3.05% (7.52 USD)
净值:
52.13% (122.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
