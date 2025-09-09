SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / LowRiskNoRisk
Grigor Poghosyan

LowRiskNoRisk

Grigor Poghosyan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
1 / 4.2K USD
Wachstum seit 2025 78%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
204
Gewinntrades:
197 (96.56%)
Verlusttrades:
7 (3.43%)
Bester Trade:
20.99 USD
Schlechtester Trade:
-7.52 USD
Bruttoprofit:
167.47 USD (16 910 pips)
Bruttoverlust:
-30.27 USD (2 982 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
66 (36.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.44 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
82.99%
Max deposit load:
17.16%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
18.24
Long-Positionen:
63 (30.88%)
Short-Positionen:
141 (69.12%)
Profit-Faktor:
5.53
Mathematische Gewinnerwartung:
0.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-7.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.52 USD (1)
Wachstum pro Monat :
24.80%
Jahresprognose:
300.96%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7.52 USD (2.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.05% (7.52 USD)
Kapital:
52.13% (122.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.99 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 00:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 19:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 15:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
