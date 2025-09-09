- Wachstum
Trades insgesamt:
204
Gewinntrades:
197 (96.56%)
Verlusttrades:
7 (3.43%)
Bester Trade:
20.99 USD
Schlechtester Trade:
-7.52 USD
Bruttoprofit:
167.47 USD (16 910 pips)
Bruttoverlust:
-30.27 USD (2 982 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
66 (36.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.44 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
82.99%
Max deposit load:
17.16%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
18.24
Long-Positionen:
63 (30.88%)
Short-Positionen:
141 (69.12%)
Profit-Faktor:
5.53
Mathematische Gewinnerwartung:
0.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-7.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.52 USD (1)
Wachstum pro Monat :
24.80%
Jahresprognose:
300.96%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7.52 USD (2.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.05% (7.52 USD)
Kapital:
52.13% (122.23 USD)
Bester Trade: +20.99 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.52 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
