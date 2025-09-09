- Crescimento
Negociações:
204
Negociações com lucro:
197 (96.56%)
Negociações com perda:
7 (3.43%)
Melhor negociação:
20.99 USD
Pior negociação:
-7.52 USD
Lucro bruto:
167.47 USD (16 910 pips)
Perda bruta:
-30.27 USD (2 982 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
66 (36.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.44 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
82.99%
Depósito máximo carregado:
17.16%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
18.24
Negociações longas:
63 (30.88%)
Negociações curtas:
141 (69.12%)
Fator de lucro:
5.53
Valor esperado:
0.67 USD
Lucro médio:
0.85 USD
Perda média:
-4.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-7.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.52 USD (1)
Crescimento mensal:
24.80%
Previsão anual:
300.96%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.52 USD (2.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.05% (7.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.13% (122.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Melhor negociação: +20.99 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +36.30 USD
Máxima perda consecutiva: -7.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
