SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / LowRiskNoRisk
Grigor Poghosyan

LowRiskNoRisk

Grigor Poghosyan
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
1 / 4.2K USD
crescimento desde 2025 78%
VantageInternational-Live 8
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
204
Negociações com lucro:
197 (96.56%)
Negociações com perda:
7 (3.43%)
Melhor negociação:
20.99 USD
Pior negociação:
-7.52 USD
Lucro bruto:
167.47 USD (16 910 pips)
Perda bruta:
-30.27 USD (2 982 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
66 (36.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.44 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
82.99%
Depósito máximo carregado:
17.16%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
18.24
Negociações longas:
63 (30.88%)
Negociações curtas:
141 (69.12%)
Fator de lucro:
5.53
Valor esperado:
0.67 USD
Lucro médio:
0.85 USD
Perda média:
-4.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-7.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.52 USD (1)
Crescimento mensal:
24.80%
Previsão anual:
300.96%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.52 USD (2.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.05% (7.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.13% (122.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.99 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +36.30 USD
Máxima perda consecutiva: -7.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 00:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 19:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 15:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar