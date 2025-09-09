СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / LowRiskNoRisk
Grigor Poghosyan

LowRiskNoRisk

Grigor Poghosyan
0 отзывов
Надежность
16 недель
1 / 4.1K USD
прирост с 2025 78%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
204
Прибыльных трейдов:
197 (96.56%)
Убыточных трейдов:
7 (3.43%)
Лучший трейд:
20.99 USD
Худший трейд:
-7.52 USD
Общая прибыль:
167.47 USD (16 910 pips)
Общий убыток:
-30.27 USD (2 982 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (36.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.44 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
82.99%
Макс. загрузка депозита:
17.16%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
18.24
Длинных трейдов:
63 (30.88%)
Коротких трейдов:
141 (69.12%)
Профит фактор:
5.53
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
0.85 USD
Средний убыток:
-4.32 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.52 USD (1)
Прирост в месяц:
24.80%
Годовой прогноз:
300.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.52 USD (2.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.05% (7.52 USD)
По эквити:
52.13% (122.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.99 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +36.30 USD
Макс. убыток в серии: -7.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 00:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 19:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 15:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
