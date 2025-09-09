- Прирост
Всего трейдов:
204
Прибыльных трейдов:
197 (96.56%)
Убыточных трейдов:
7 (3.43%)
Лучший трейд:
20.99 USD
Худший трейд:
-7.52 USD
Общая прибыль:
167.47 USD (16 910 pips)
Общий убыток:
-30.27 USD (2 982 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (36.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.44 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
82.99%
Макс. загрузка депозита:
17.16%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
18.24
Длинных трейдов:
63 (30.88%)
Коротких трейдов:
141 (69.12%)
Профит фактор:
5.53
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
0.85 USD
Средний убыток:
-4.32 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.52 USD (1)
Прирост в месяц:
24.80%
Годовой прогноз:
300.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.52 USD (2.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.05% (7.52 USD)
По эквити:
52.13% (122.23 USD)
Лучший трейд: +20.99 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +36.30 USD
Макс. убыток в серии: -7.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
