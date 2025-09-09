- Incremento
Total de Trades:
204
Transacciones Rentables:
197 (96.56%)
Transacciones Irrentables:
7 (3.43%)
Mejor transacción:
20.99 USD
Peor transacción:
-7.52 USD
Beneficio Bruto:
167.47 USD (16 910 pips)
Pérdidas Brutas:
-30.27 USD (2 982 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
66 (36.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
66.44 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
82.99%
Carga máxima del depósito:
17.16%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
18.24
Transacciones Largas:
63 (30.88%)
Transacciones Cortas:
141 (69.12%)
Factor de Beneficio:
5.53
Beneficio Esperado:
0.67 USD
Beneficio medio:
0.85 USD
Pérdidas medias:
-4.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-7.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.52 USD (1)
Crecimiento al mes:
24.80%
Pronóstico anual:
300.96%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7.52 USD (2.70%)
Reducción relativa:
De balance:
3.05% (7.52 USD)
De fondos:
52.13% (122.23 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
