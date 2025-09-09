- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
204
利益トレード:
197 (96.56%)
損失トレード:
7 (3.43%)
ベストトレード:
20.99 USD
最悪のトレード:
-7.52 USD
総利益:
167.47 USD (16 910 pips)
総損失:
-30.27 USD (2 982 pips)
最大連続の勝ち:
66 (36.30 USD)
最大連続利益:
66.44 USD (17)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
82.99%
最大入金額:
17.16%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
18.24
長いトレード:
63 (30.88%)
短いトレード:
141 (69.12%)
プロフィットファクター:
5.53
期待されたペイオフ:
0.67 USD
平均利益:
0.85 USD
平均損失:
-4.32 USD
最大連続の負け:
1 (-7.52 USD)
最大連続損失:
-7.52 USD (1)
月間成長:
24.80%
年間予想:
300.96%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7.52 USD (2.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.05% (7.52 USD)
エクイティによる:
52.13% (122.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.99 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +36.30 USD
最大連続損失: -7.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
レビューなし