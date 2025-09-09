- 자본
- 축소
트레이드:
204
이익 거래:
197 (96.56%)
손실 거래:
7 (3.43%)
최고의 거래:
20.99 USD
최악의 거래:
-7.52 USD
총 수익:
167.47 USD (16 910 pips)
총 손실:
-30.27 USD (2 982 pips)
연속 최대 이익:
66 (36.30 USD)
연속 최대 이익:
66.44 USD (17)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
85.12%
최대 입금량:
25.01%
최근 거래:
13 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
18.24
롱(주식매수):
63 (30.88%)
숏(주식차입매도):
141 (69.12%)
수익 요인:
5.53
기대수익:
0.67 USD
평균 이익:
0.85 USD
평균 손실:
-4.32 USD
연속 최대 손실:
1 (-7.52 USD)
연속 최대 손실:
-7.52 USD (1)
월별 성장률:
1.68%
연간 예측:
21.49%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
7.52 USD (2.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.05% (7.52 USD)
자본금별:
63.27% (129.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.99 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +36.30 USD
연속 최대 손실: -7.52 USD
