- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
372
盈利交易:
227 (61.02%)
亏损交易:
145 (38.98%)
最好交易:
28.53 USD
最差交易:
-25.20 USD
毛利:
1 202.24 USD (86 249 pips)
毛利亏损:
-624.62 USD (63 666 pips)
最大连续赢利:
10 (38.44 USD)
最大连续盈利:
41.85 USD (4)
夏普比率:
0.27
交易活动:
92.50%
最大入金加载:
26.12%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
3 天
采收率:
20.12
长期交易:
150 (40.32%)
短期交易:
222 (59.68%)
利润因子:
1.92
预期回报:
1.55 USD
平均利润:
5.30 USD
平均损失:
-4.31 USD
最大连续失误:
3 (-21.56 USD)
最大连续亏损:
-25.20 USD (1)
每月增长:
15.59%
年度预测:
189.18%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
28.71 USD (3.94%)
相对跌幅:
结余:
8.23% (21.56 USD)
净值:
52.62% (372.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|201
|NZDJPY
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDJPY
|397
|NZDJPY
|181
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDJPY
|20K
|NZDJPY
|3.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.53 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +38.44 USD
最大连续亏损: -21.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
