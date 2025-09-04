- 자본
- 축소
트레이드:
385
이익 거래:
234 (60.77%)
손실 거래:
151 (39.22%)
최고의 거래:
28.53 USD
최악의 거래:
-25.20 USD
총 수익:
1 285.60 USD (88 766 pips)
총 손실:
-687.55 USD (69 419 pips)
연속 최대 이익:
10 (38.44 USD)
연속 최대 이익:
41.85 USD (4)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
93.50%
최대 입금량:
26.12%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
20.83
롱(주식매수):
150 (38.96%)
숏(주식차입매도):
235 (61.04%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
1.55 USD
평균 이익:
5.49 USD
평균 손실:
-4.55 USD
연속 최대 손실:
3 (-21.56 USD)
연속 최대 손실:
-25.20 USD (1)
월별 성장률:
13.54%
연간 예측:
164.23%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
28.71 USD (3.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.23% (21.56 USD)
자본금별:
52.62% (372.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|207
|NZDJPY
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDJPY
|407
|NZDJPY
|191
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDJPY
|17K
|NZDJPY
|3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +28.53 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +38.44 USD
연속 최대 손실: -21.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-Live10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
投资有风险，入市需谨慎！
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
299%
0
0
USD
USD
798
USD
USD
24
100%
385
60%
94%
1.86
1.55
USD
USD
53%
1:500