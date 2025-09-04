СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HedGinG AJNJ B
Quan Hui Guo

HedGinG AJNJ B

Quan Hui Guo
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 289%
ECMarkets-Live10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
372
Прибыльных трейдов:
227 (61.02%)
Убыточных трейдов:
145 (38.98%)
Лучший трейд:
28.53 USD
Худший трейд:
-25.20 USD
Общая прибыль:
1 202.24 USD (86 249 pips)
Общий убыток:
-624.62 USD (63 666 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (38.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.85 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
92.50%
Макс. загрузка депозита:
26.12%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
20.12
Длинных трейдов:
150 (40.32%)
Коротких трейдов:
222 (59.68%)
Профит фактор:
1.92
Мат. ожидание:
1.55 USD
Средняя прибыль:
5.30 USD
Средний убыток:
-4.31 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-21.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.20 USD (1)
Прирост в месяц:
15.59%
Годовой прогноз:
189.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
28.71 USD (3.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.23% (21.56 USD)
По эквити:
52.62% (372.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDJPY 201
NZDJPY 171
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDJPY 397
NZDJPY 181
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDJPY 20K
NZDJPY 3.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.53 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.44 USD
Макс. убыток в серии: -21.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

投资有风险，入市需谨慎！

Нет отзывов
2025.12.10 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 17:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 06:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 18:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HedGinG AJNJ B
30 USD в месяц
289%
0
0
USD
778
USD
22
100%
372
61%
93%
1.92
1.55
USD
53%
1:500
