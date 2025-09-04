- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
372
Прибыльных трейдов:
227 (61.02%)
Убыточных трейдов:
145 (38.98%)
Лучший трейд:
28.53 USD
Худший трейд:
-25.20 USD
Общая прибыль:
1 202.24 USD (86 249 pips)
Общий убыток:
-624.62 USD (63 666 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (38.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.85 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
92.50%
Макс. загрузка депозита:
26.12%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
20.12
Длинных трейдов:
150 (40.32%)
Коротких трейдов:
222 (59.68%)
Профит фактор:
1.92
Мат. ожидание:
1.55 USD
Средняя прибыль:
5.30 USD
Средний убыток:
-4.31 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-21.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.20 USD (1)
Прирост в месяц:
15.59%
Годовой прогноз:
189.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
28.71 USD (3.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.23% (21.56 USD)
По эквити:
52.62% (372.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|201
|NZDJPY
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDJPY
|397
|NZDJPY
|181
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDJPY
|20K
|NZDJPY
|3.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.53 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.44 USD
Макс. убыток в серии: -21.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
投资有风险，入市需谨慎！
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
289%
0
0
USD
USD
778
USD
USD
22
100%
372
61%
93%
1.92
1.55
USD
USD
53%
1:500