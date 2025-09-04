- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
372
利益トレード:
227 (61.02%)
損失トレード:
145 (38.98%)
ベストトレード:
28.53 USD
最悪のトレード:
-25.20 USD
総利益:
1 202.24 USD (86 249 pips)
総損失:
-624.62 USD (63 666 pips)
最大連続の勝ち:
10 (38.44 USD)
最大連続利益:
41.85 USD (4)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
92.50%
最大入金額:
26.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
20.12
長いトレード:
150 (40.32%)
短いトレード:
222 (59.68%)
プロフィットファクター:
1.92
期待されたペイオフ:
1.55 USD
平均利益:
5.30 USD
平均損失:
-4.31 USD
最大連続の負け:
3 (-21.56 USD)
最大連続損失:
-25.20 USD (1)
月間成長:
15.59%
年間予想:
189.18%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
28.71 USD (3.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.23% (21.56 USD)
エクイティによる:
52.62% (372.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|201
|NZDJPY
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDJPY
|397
|NZDJPY
|181
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDJPY
|20K
|NZDJPY
|3.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.53 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +38.44 USD
最大連続損失: -21.56 USD
