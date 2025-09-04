シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HedGinG AJNJ B
Quan Hui Guo

HedGinG AJNJ B

Quan Hui Guo
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 289%
ECMarkets-Live10
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
372
利益トレード:
227 (61.02%)
損失トレード:
145 (38.98%)
ベストトレード:
28.53 USD
最悪のトレード:
-25.20 USD
総利益:
1 202.24 USD (86 249 pips)
総損失:
-624.62 USD (63 666 pips)
最大連続の勝ち:
10 (38.44 USD)
最大連続利益:
41.85 USD (4)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
92.50%
最大入金額:
26.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
20.12
長いトレード:
150 (40.32%)
短いトレード:
222 (59.68%)
プロフィットファクター:
1.92
期待されたペイオフ:
1.55 USD
平均利益:
5.30 USD
平均損失:
-4.31 USD
最大連続の負け:
3 (-21.56 USD)
最大連続損失:
-25.20 USD (1)
月間成長:
15.59%
年間予想:
189.18%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
28.71 USD (3.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.23% (21.56 USD)
エクイティによる:
52.62% (372.10 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDJPY 201
NZDJPY 171
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDJPY 397
NZDJPY 181
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDJPY 20K
NZDJPY 3.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28.53 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +38.44 USD
最大連続損失: -21.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

2025.12.26 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 17:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 06:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 18:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
