Quan Hui Guo

HedGinG AJNJ B

Quan Hui Guo
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 289%
ECMarkets-Live10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
372
Negociações com lucro:
227 (61.02%)
Negociações com perda:
145 (38.98%)
Melhor negociação:
28.53 USD
Pior negociação:
-25.20 USD
Lucro bruto:
1 202.24 USD (86 249 pips)
Perda bruta:
-624.62 USD (63 666 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (38.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.85 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
92.50%
Depósito máximo carregado:
26.12%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
20.12
Negociações longas:
150 (40.32%)
Negociações curtas:
222 (59.68%)
Fator de lucro:
1.92
Valor esperado:
1.55 USD
Lucro médio:
5.30 USD
Perda média:
-4.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-21.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.20 USD (1)
Crescimento mensal:
15.59%
Previsão anual:
189.18%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
28.71 USD (3.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.23% (21.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.62% (372.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDJPY 201
NZDJPY 171
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDJPY 397
NZDJPY 181
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDJPY 20K
NZDJPY 3.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28.53 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +38.44 USD
Máxima perda consecutiva: -21.56 USD

投资有风险，入市需谨慎！

Sem comentários
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 17:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 06:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 18:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
