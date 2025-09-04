- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
372
Negociações com lucro:
227 (61.02%)
Negociações com perda:
145 (38.98%)
Melhor negociação:
28.53 USD
Pior negociação:
-25.20 USD
Lucro bruto:
1 202.24 USD (86 249 pips)
Perda bruta:
-624.62 USD (63 666 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (38.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.85 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
92.50%
Depósito máximo carregado:
26.12%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
20.12
Negociações longas:
150 (40.32%)
Negociações curtas:
222 (59.68%)
Fator de lucro:
1.92
Valor esperado:
1.55 USD
Lucro médio:
5.30 USD
Perda média:
-4.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-21.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.20 USD (1)
Crescimento mensal:
15.59%
Previsão anual:
189.18%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
28.71 USD (3.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.23% (21.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.62% (372.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|201
|NZDJPY
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDJPY
|397
|NZDJPY
|181
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDJPY
|20K
|NZDJPY
|3.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.53 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +38.44 USD
Máxima perda consecutiva: -21.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
投资有风险，入市需谨慎！
Sem comentários