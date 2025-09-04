SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HedGinG AJNJ B
Quan Hui Guo

HedGinG AJNJ B

Quan Hui Guo
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 88%
ECMarkets-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
126
Bénéfice trades:
81 (64.28%)
Perte trades:
45 (35.71%)
Meilleure transaction:
12.26 USD
Pire transaction:
-9.77 USD
Bénéfice brut:
287.35 USD (25 032 pips)
Perte brute:
-111.34 USD (13 583 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (23.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.92 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
93.28%
Charge de dépôt maximale:
10.08%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
8.16
Longs trades:
58 (46.03%)
Courts trades:
68 (53.97%)
Facteur de profit:
2.58
Rendement attendu:
1.40 USD
Bénéfice moyen:
3.55 USD
Perte moyenne:
-2.47 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-21.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.56 USD (3)
Croissance mensuelle:
22.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
21.56 USD (8.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.23% (21.56 USD)
Par fonds propres:
20.90% (69.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPY 67
NZDJPY 59
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPY 125
NZDJPY 51
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPY 8.9K
NZDJPY 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.26 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +23.92 USD
Perte consécutive maximale: -21.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

投资有风险，入市需谨慎！

Aucun avis
2025.09.08 18:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

