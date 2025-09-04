SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / HedGinG AJNJ B
Quan Hui Guo

HedGinG AJNJ B

Quan Hui Guo
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 289%
ECMarkets-Live10
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
372
Transacciones Rentables:
227 (61.02%)
Transacciones Irrentables:
145 (38.98%)
Mejor transacción:
28.53 USD
Peor transacción:
-25.20 USD
Beneficio Bruto:
1 202.24 USD (86 249 pips)
Pérdidas Brutas:
-624.62 USD (63 666 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (38.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
41.85 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
92.50%
Carga máxima del depósito:
26.12%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
20.12
Transacciones Largas:
150 (40.32%)
Transacciones Cortas:
222 (59.68%)
Factor de Beneficio:
1.92
Beneficio Esperado:
1.55 USD
Beneficio medio:
5.30 USD
Pérdidas medias:
-4.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-21.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.20 USD (1)
Crecimiento al mes:
15.59%
Pronóstico anual:
189.18%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
28.71 USD (3.94%)
Reducción relativa:
De balance:
8.23% (21.56 USD)
De fondos:
52.62% (372.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDJPY 201
NZDJPY 171
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDJPY 397
NZDJPY 181
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDJPY 20K
NZDJPY 3.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28.53 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +38.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.56 USD

2025.12.26 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 17:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 06:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 18:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.04 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
