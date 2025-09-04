- Incremento
Total de Trades:
372
Transacciones Rentables:
227 (61.02%)
Transacciones Irrentables:
145 (38.98%)
Mejor transacción:
28.53 USD
Peor transacción:
-25.20 USD
Beneficio Bruto:
1 202.24 USD (86 249 pips)
Pérdidas Brutas:
-624.62 USD (63 666 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (38.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
41.85 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
92.50%
Carga máxima del depósito:
26.12%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
20.12
Transacciones Largas:
150 (40.32%)
Transacciones Cortas:
222 (59.68%)
Factor de Beneficio:
1.92
Beneficio Esperado:
1.55 USD
Beneficio medio:
5.30 USD
Pérdidas medias:
-4.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-21.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.20 USD (1)
Crecimiento al mes:
15.59%
Pronóstico anual:
189.18%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
28.71 USD (3.94%)
Reducción relativa:
De balance:
8.23% (21.56 USD)
De fondos:
52.62% (372.10 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|201
|NZDJPY
|171
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDJPY
|397
|NZDJPY
|181
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDJPY
|20K
|NZDJPY
|3.2K
Mejor transacción: +28.53 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +38.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.56 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
投资有风险，入市需谨慎！
