- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 138
盈利交易:
884 (77.68%)
亏损交易:
254 (22.32%)
最好交易:
6 821.74 USD
最差交易:
-19 469.92 USD
毛利:
259 860.22 USD (5 488 294 pips)
毛利亏损:
-197 672.79 USD (192 724 pips)
最大连续赢利:
72 (13 259.96 USD)
最大连续盈利:
22 058.94 USD (31)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
12.50%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
5 天
采收率:
2.90
长期交易:
572 (50.26%)
短期交易:
566 (49.74%)
利润因子:
1.31
预期回报:
54.65 USD
平均利润:
293.96 USD
平均损失:
-778.24 USD
最大连续失误:
20 (-2 441.29 USD)
最大连续亏损:
-19 469.92 USD (1)
每月增长:
12.99%
年度预测:
157.60%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
4.95 USD
最大值:
21 478.93 USD (15.14%)
相对跌幅:
结余:
15.16% (21 552.63 USD)
净值:
48.90% (63 248.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|536
|AUDCADxx
|439
|AUDNZDxx
|42
|AUDUSDxx
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|29K
|AUDCADxx
|69K
|AUDNZDxx
|1.2K
|AUDUSDxx
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|22K
|AUDCADxx
|50K
|AUDNZDxx
|1.4K
|AUDUSDxx
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 821.74 USD
最差交易: -19 470 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +13 259.96 USD
最大连续亏损: -2 441.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
