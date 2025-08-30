SinyallerBölümler
Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Conta Master 4XC

Thiago Rabello Albino
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 30%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
759
Kârla kapanan işlemler:
573 (75.49%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (24.51%)
En iyi işlem:
6 821.74 USD
En kötü işlem:
-4 654.16 USD
Brüt kâr:
132 278.17 USD (5 439 926 pips)
Brüt zarar:
-102 949.43 USD (172 954 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (2 470.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 435.59 USD (22)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2.34
Alış işlemleri:
373 (49.14%)
Satış işlemleri:
386 (50.86%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
38.64 USD
Ortalama kâr:
230.85 USD
Ortalama zarar:
-553.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-2 441.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 899.19 USD (6)
Aylık büyüme:
5.13%
Yıllık tahmin:
62.28%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.95 USD
Maksimum:
12 531.73 USD (8.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.74% (12 421.23 USD)
Varlığa göre:
48.90% (63 248.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCADxx 320
AUDCADxx 291
AUDNZDxx 27
AUDUSDxx 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCADxx 13K
AUDCADxx 54K
AUDNZDxx -820
AUDUSDxx -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCADxx 13K
AUDCADxx 32K
AUDNZDxx -504
AUDUSDxx -2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 821.74 USD
En kötü işlem: -4 654 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 470.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 441.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


İnceleme yok
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.61% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
