- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
759
Kârla kapanan işlemler:
573 (75.49%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (24.51%)
En iyi işlem:
6 821.74 USD
En kötü işlem:
-4 654.16 USD
Brüt kâr:
132 278.17 USD (5 439 926 pips)
Brüt zarar:
-102 949.43 USD (172 954 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (2 470.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 435.59 USD (22)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2.34
Alış işlemleri:
373 (49.14%)
Satış işlemleri:
386 (50.86%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
38.64 USD
Ortalama kâr:
230.85 USD
Ortalama zarar:
-553.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-2 441.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 899.19 USD (6)
Aylık büyüme:
5.13%
Yıllık tahmin:
62.28%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.95 USD
Maksimum:
12 531.73 USD (8.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.74% (12 421.23 USD)
Varlığa göre:
48.90% (63 248.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|320
|AUDCADxx
|291
|AUDNZDxx
|27
|AUDUSDxx
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCADxx
|13K
|AUDCADxx
|54K
|AUDNZDxx
|-820
|AUDUSDxx
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCADxx
|13K
|AUDCADxx
|32K
|AUDNZDxx
|-504
|AUDUSDxx
|-2
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6 821.74 USD
En kötü işlem: -4 654 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 470.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 441.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
İnceleme yok