Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Conta Master 4XC

Thiago Rabello Albino
Confiabilidade
53 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2024 62%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 138
Negociações com lucro:
884 (77.68%)
Negociações com perda:
254 (22.32%)
Melhor negociação:
6 821.74 USD
Pior negociação:
-19 469.92 USD
Lucro bruto:
259 860.22 USD (5 488 294 pips)
Perda bruta:
-197 672.79 USD (192 724 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
72 (13 259.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22 058.94 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
12.50%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.90
Negociações longas:
572 (50.26%)
Negociações curtas:
566 (49.74%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
54.65 USD
Lucro médio:
293.96 USD
Perda média:
-778.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-2 441.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19 469.92 USD (1)
Crescimento mensal:
12.99%
Previsão anual:
157.60%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.95 USD
Máximo:
21 478.93 USD (15.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.16% (21 552.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.90% (63 248.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCADxx 536
AUDCADxx 439
AUDNZDxx 42
AUDUSDxx 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCADxx 29K
AUDCADxx 69K
AUDNZDxx 1.2K
AUDUSDxx -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCADxx 22K
AUDCADxx 50K
AUDNZDxx 1.4K
AUDUSDxx -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 821.74 USD
Pior negociação: -19 470 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +13 259.96 USD
Máxima perda consecutiva: -2 441.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


Sem comentários
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 10:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.61% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
