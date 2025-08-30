シグナルセクション
Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Conta Master 4XC

Thiago Rabello Albino
レビュー0件
信頼性
53週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 62%
4xCube-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 138
利益トレード:
884 (77.68%)
損失トレード:
254 (22.32%)
ベストトレード:
6 821.74 USD
最悪のトレード:
-19 469.92 USD
総利益:
259 860.22 USD (5 488 294 pips)
総損失:
-197 672.79 USD (192 724 pips)
最大連続の勝ち:
72 (13 259.96 USD)
最大連続利益:
22 058.94 USD (31)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
12.50%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.90
長いトレード:
572 (50.26%)
短いトレード:
566 (49.74%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
54.65 USD
平均利益:
293.96 USD
平均損失:
-778.24 USD
最大連続の負け:
20 (-2 441.29 USD)
最大連続損失:
-19 469.92 USD (1)
月間成長:
12.99%
年間予想:
157.60%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.95 USD
最大の:
21 478.93 USD (15.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.16% (21 552.63 USD)
エクイティによる:
48.90% (63 248.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCADxx 536
AUDCADxx 439
AUDNZDxx 42
AUDUSDxx 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCADxx 29K
AUDCADxx 69K
AUDNZDxx 1.2K
AUDUSDxx -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCADxx 22K
AUDCADxx 50K
AUDNZDxx 1.4K
AUDUSDxx -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6 821.74 USD
最悪のトレード: -19 470 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +13 259.96 USD
最大連続損失: -2 441.29 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


レビューなし
