- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 138
利益トレード:
884 (77.68%)
損失トレード:
254 (22.32%)
ベストトレード:
6 821.74 USD
最悪のトレード:
-19 469.92 USD
総利益:
259 860.22 USD (5 488 294 pips)
総損失:
-197 672.79 USD (192 724 pips)
最大連続の勝ち:
72 (13 259.96 USD)
最大連続利益:
22 058.94 USD (31)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
12.50%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.90
長いトレード:
572 (50.26%)
短いトレード:
566 (49.74%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
54.65 USD
平均利益:
293.96 USD
平均損失:
-778.24 USD
最大連続の負け:
20 (-2 441.29 USD)
最大連続損失:
-19 469.92 USD (1)
月間成長:
12.99%
年間予想:
157.60%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.95 USD
最大の:
21 478.93 USD (15.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.16% (21 552.63 USD)
エクイティによる:
48.90% (63 248.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|536
|AUDCADxx
|439
|AUDNZDxx
|42
|AUDUSDxx
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCADxx
|29K
|AUDCADxx
|69K
|AUDNZDxx
|1.2K
|AUDUSDxx
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCADxx
|22K
|AUDCADxx
|50K
|AUDNZDxx
|1.4K
|AUDUSDxx
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6 821.74 USD
最悪のトレード: -19 470 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +13 259.96 USD
最大連続損失: -2 441.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
62%
0
0
USD
USD
162K
USD
USD
53
81%
1 138
77%
100%
1.31
54.65
USD
USD
49%
1:500