Всего трейдов:
1 138
Прибыльных трейдов:
884 (77.68%)
Убыточных трейдов:
254 (22.32%)
Лучший трейд:
6 821.74 USD
Худший трейд:
-19 469.92 USD
Общая прибыль:
259 860.22 USD (5 488 294 pips)
Общий убыток:
-197 672.79 USD (192 724 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (13 259.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
22 058.94 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
12.50%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.90
Длинных трейдов:
572 (50.26%)
Коротких трейдов:
566 (49.74%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
54.65 USD
Средняя прибыль:
293.96 USD
Средний убыток:
-778.24 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-2 441.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 469.92 USD (1)
Прирост в месяц:
12.99%
Годовой прогноз:
157.60%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.95 USD
Максимальная:
21 478.93 USD (15.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.16% (21 552.63 USD)
По эквити:
48.90% (63 248.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|536
|AUDCADxx
|439
|AUDNZDxx
|42
|AUDUSDxx
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|29K
|AUDCADxx
|69K
|AUDNZDxx
|1.2K
|AUDUSDxx
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|22K
|AUDCADxx
|50K
|AUDNZDxx
|1.4K
|AUDUSDxx
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +6 821.74 USD
Худший трейд: -19 470 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13 259.96 USD
Макс. убыток в серии: -2 441.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
