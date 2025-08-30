СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Thiago Rabello Conta Master 4XC
Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Conta Master 4XC

Thiago Rabello Albino
0 отзывов
Надежность
53 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2024 62%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 138
Прибыльных трейдов:
884 (77.68%)
Убыточных трейдов:
254 (22.32%)
Лучший трейд:
6 821.74 USD
Худший трейд:
-19 469.92 USD
Общая прибыль:
259 860.22 USD (5 488 294 pips)
Общий убыток:
-197 672.79 USD (192 724 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (13 259.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
22 058.94 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
12.50%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.90
Длинных трейдов:
572 (50.26%)
Коротких трейдов:
566 (49.74%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
54.65 USD
Средняя прибыль:
293.96 USD
Средний убыток:
-778.24 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-2 441.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 469.92 USD (1)
Прирост в месяц:
12.99%
Годовой прогноз:
157.60%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.95 USD
Максимальная:
21 478.93 USD (15.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.16% (21 552.63 USD)
По эквити:
48.90% (63 248.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADxx 536
AUDCADxx 439
AUDNZDxx 42
AUDUSDxx 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADxx 29K
AUDCADxx 69K
AUDNZDxx 1.2K
AUDUSDxx -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADxx 22K
AUDCADxx 50K
AUDNZDxx 1.4K
AUDUSDxx -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 821.74 USD
Худший трейд: -19 470 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13 259.96 USD
Макс. убыток в серии: -2 441.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


Нет отзывов
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 10:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.61% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
