Trades:
1 138
Profit Trades:
884 (77.68%)
Loss Trades:
254 (22.32%)
Best trade:
6 821.74 USD
Worst trade:
-19 469.92 USD
Gross Profit:
259 860.22 USD (5 488 294 pips)
Gross Loss:
-197 672.79 USD (192 724 pips)
Maximum consecutive wins:
72 (13 259.96 USD)
Maximal consecutive profit:
22 058.94 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
12.50%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
28
Avg holding time:
5 days
Recovery Factor:
2.90
Long Trades:
572 (50.26%)
Short Trades:
566 (49.74%)
Profit Factor:
1.31
Expected Payoff:
54.65 USD
Average Profit:
293.96 USD
Average Loss:
-778.24 USD
Maximum consecutive losses:
20 (-2 441.29 USD)
Maximal consecutive loss:
-19 469.92 USD (1)
Monthly growth:
12.99%
Annual Forecast:
157.60%
Algo trading:
81%
Drawdown by balance:
Absolute:
4.95 USD
Maximal:
21 478.93 USD (15.14%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.16% (21 552.63 USD)
By Equity:
48.90% (63 248.14 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|536
|AUDCADxx
|439
|AUDNZDxx
|42
|AUDUSDxx
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCADxx
|29K
|AUDCADxx
|69K
|AUDNZDxx
|1.2K
|AUDUSDxx
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCADxx
|22K
|AUDCADxx
|50K
|AUDNZDxx
|1.4K
|AUDUSDxx
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best trade: +6 821.74 USD
Worst trade: -19 470 USD
Maximum consecutive wins: 31
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +13 259.96 USD
Maximal consecutive loss: -2 441.29 USD
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
1000 USD per month
62%
0
0
USD
USD
162K
USD
USD
53
81%
1 138
77%
100%
1.31
54.65
USD
USD
49%
1:500