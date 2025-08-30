SignalsSections
Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Conta Master 4XC

Thiago Rabello Albino
0 reviews
Reliability
53 weeks
0 / 0 USD
growth since 2024 62%
4xCube-MT5
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 138
Profit Trades:
884 (77.68%)
Loss Trades:
254 (22.32%)
Best trade:
6 821.74 USD
Worst trade:
-19 469.92 USD
Gross Profit:
259 860.22 USD (5 488 294 pips)
Gross Loss:
-197 672.79 USD (192 724 pips)
Maximum consecutive wins:
72 (13 259.96 USD)
Maximal consecutive profit:
22 058.94 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
12.50%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
28
Avg holding time:
5 days
Recovery Factor:
2.90
Long Trades:
572 (50.26%)
Short Trades:
566 (49.74%)
Profit Factor:
1.31
Expected Payoff:
54.65 USD
Average Profit:
293.96 USD
Average Loss:
-778.24 USD
Maximum consecutive losses:
20 (-2 441.29 USD)
Maximal consecutive loss:
-19 469.92 USD (1)
Monthly growth:
12.99%
Annual Forecast:
157.60%
Algo trading:
81%
Drawdown by balance:
Absolute:
4.95 USD
Maximal:
21 478.93 USD (15.14%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.16% (21 552.63 USD)
By Equity:
48.90% (63 248.14 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NZDCADxx 536
AUDCADxx 439
AUDNZDxx 42
AUDUSDxx 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCADxx 29K
AUDCADxx 69K
AUDNZDxx 1.2K
AUDUSDxx -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCADxx 22K
AUDCADxx 50K
AUDNZDxx 1.4K
AUDUSDxx -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +6 821.74 USD
Worst trade: -19 470 USD
Maximum consecutive wins: 31
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +13 259.96 USD
Maximal consecutive loss: -2 441.29 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "4xCube-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


No reviews
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 10:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.61% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
