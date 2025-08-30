- 자본
- 축소
트레이드:
1 143
이익 거래:
888 (77.69%)
손실 거래:
255 (22.31%)
최고의 거래:
6 821.74 USD
최악의 거래:
-19 469.92 USD
총 수익:
267 638.17 USD (5 489 278 pips)
총 손실:
-203 437.31 USD (193 330 pips)
연속 최대 이익:
72 (13 259.96 USD)
연속 최대 이익:
22 058.94 USD (31)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
12.50%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
2.99
롱(주식매수):
576 (50.39%)
숏(주식차입매도):
567 (49.61%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
56.17 USD
평균 이익:
301.39 USD
평균 손실:
-797.79 USD
연속 최대 손실:
20 (-2 441.29 USD)
연속 최대 손실:
-19 469.92 USD (1)
월별 성장률:
11.73%
연간 예측:
142.32%
Algo 트레이딩:
81%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.95 USD
최대한의:
21 478.93 USD (15.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.16% (21 552.63 USD)
자본금별:
48.90% (63 248.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|541
|AUDCADxx
|439
|AUDNZDxx
|42
|AUDUSDxx
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCADxx
|31K
|AUDCADxx
|69K
|AUDNZDxx
|1.2K
|AUDUSDxx
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCADxx
|22K
|AUDCADxx
|50K
|AUDNZDxx
|1.4K
|AUDUSDxx
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6 821.74 USD
최악의 거래: -19 470 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +13 259.96 USD
연속 최대 손실: -2 441.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
65%
0
0
USD
USD
164K
USD
USD
55
81%
1 143
77%
100%
1.31
56.17
USD
USD
49%
1:500