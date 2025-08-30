- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
759
Profit Trade:
573 (75.49%)
Loss Trade:
186 (24.51%)
Best Trade:
6 821.74 USD
Worst Trade:
-4 654.16 USD
Profitto lordo:
132 278.17 USD (5 439 926 pips)
Perdita lorda:
-102 949.43 USD (172 954 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (2 470.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 435.59 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
2.34
Long Trade:
373 (49.14%)
Short Trade:
386 (50.86%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
38.64 USD
Profitto medio:
230.85 USD
Perdita media:
-553.49 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-2 441.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 899.19 USD (6)
Crescita mensile:
5.13%
Previsione annuale:
62.28%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.95 USD
Massimale:
12 531.73 USD (8.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.74% (12 421.23 USD)
Per equità:
48.90% (63 248.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|320
|AUDCADxx
|291
|AUDNZDxx
|27
|AUDUSDxx
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCADxx
|13K
|AUDCADxx
|54K
|AUDNZDxx
|-820
|AUDUSDxx
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCADxx
|13K
|AUDCADxx
|32K
|AUDNZDxx
|-504
|AUDUSDxx
|-2
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 821.74 USD
Worst Trade: -4 654 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 470.81 USD
Massima perdita consecutiva: -2 441.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
