Thiago Rabello Albino

Thiago Rabello Conta Master 4XC

Thiago Rabello Albino
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 30%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
759
Profit Trade:
573 (75.49%)
Loss Trade:
186 (24.51%)
Best Trade:
6 821.74 USD
Worst Trade:
-4 654.16 USD
Profitto lordo:
132 278.17 USD (5 439 926 pips)
Perdita lorda:
-102 949.43 USD (172 954 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (2 470.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 435.59 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
2.34
Long Trade:
373 (49.14%)
Short Trade:
386 (50.86%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
38.64 USD
Profitto medio:
230.85 USD
Perdita media:
-553.49 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-2 441.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 899.19 USD (6)
Crescita mensile:
5.13%
Previsione annuale:
62.28%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.95 USD
Massimale:
12 531.73 USD (8.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.74% (12 421.23 USD)
Per equità:
48.90% (63 248.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADxx 320
AUDCADxx 291
AUDNZDxx 27
AUDUSDxx 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADxx 13K
AUDCADxx 54K
AUDNZDxx -820
AUDUSDxx -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADxx 13K
AUDCADxx 32K
AUDNZDxx -504
AUDUSDxx -2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 821.74 USD
Worst Trade: -4 654 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 470.81 USD
Massima perdita consecutiva: -2 441.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.61% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
