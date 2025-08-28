- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
587
盈利交易:
454 (77.34%)
亏损交易:
133 (22.66%)
最好交易:
673.34 USD
最差交易:
-168.26 USD
毛利:
11 068.28 USD (40 635 pips)
毛利亏损:
-3 612.22 USD (20 432 pips)
最大连续赢利:
17 (127.94 USD)
最大连续盈利:
1 217.21 USD (11)
夏普比率:
0.24
交易活动:
89.82%
最大入金加载:
2.01%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
53
平均持有时间:
14 小时
采收率:
14.36
长期交易:
245 (41.74%)
短期交易:
342 (58.26%)
利润因子:
3.06
预期回报:
12.70 USD
平均利润:
24.38 USD
平均损失:
-27.16 USD
最大连续失误:
4 (-519.20 USD)
最大连续亏损:
-519.20 USD (4)
每月增长:
4.30%
年度预测:
52.33%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
519.20 USD (2.40%)
相对跌幅:
结余:
1.16% (180.72 USD)
净值:
6.20% (956.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|519
|AUDUSD
|68
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|6K
|AUDUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|17K
|AUDUSD
|3.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +673.34 USD
最差交易: -168 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +127.94 USD
最大连续亏损: -519.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OxSecurities-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月4000 USD
15%
0
0
USD
USD
112K
USD
USD
18
98%
587
77%
90%
3.06
12.70
USD
USD
6%
1:500