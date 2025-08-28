- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
587
Negociações com lucro:
454 (77.34%)
Negociações com perda:
133 (22.66%)
Melhor negociação:
673.34 USD
Pior negociação:
-168.26 USD
Lucro bruto:
11 068.28 USD (40 635 pips)
Perda bruta:
-3 612.22 USD (20 432 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (127.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 217.21 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
89.82%
Depósito máximo carregado:
2.01%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
14.36
Negociações longas:
245 (41.74%)
Negociações curtas:
342 (58.26%)
Fator de lucro:
3.06
Valor esperado:
12.70 USD
Lucro médio:
24.38 USD
Perda média:
-27.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-519.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-519.20 USD (4)
Crescimento mensal:
4.30%
Previsão anual:
52.33%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
519.20 USD (2.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.16% (180.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.20% (956.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|519
|AUDUSD
|68
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|6K
|AUDUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|17K
|AUDUSD
|3.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +673.34 USD
Pior negociação: -168 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +127.94 USD
Máxima perda consecutiva: -519.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OxSecurities-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
4000 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
112K
USD
USD
18
98%
587
77%
90%
3.06
12.70
USD
USD
6%
1:500