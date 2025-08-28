SinaisSeções
Zaky Hamdoun

Sora Adaptive Low Risk

Zaky Hamdoun
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 4000 USD por mês
crescimento desde 2025 15%
OxSecurities-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
587
Negociações com lucro:
454 (77.34%)
Negociações com perda:
133 (22.66%)
Melhor negociação:
673.34 USD
Pior negociação:
-168.26 USD
Lucro bruto:
11 068.28 USD (40 635 pips)
Perda bruta:
-3 612.22 USD (20 432 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (127.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 217.21 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
89.82%
Depósito máximo carregado:
2.01%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
14.36
Negociações longas:
245 (41.74%)
Negociações curtas:
342 (58.26%)
Fator de lucro:
3.06
Valor esperado:
12.70 USD
Lucro médio:
24.38 USD
Perda média:
-27.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-519.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-519.20 USD (4)
Crescimento mensal:
4.30%
Previsão anual:
52.33%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
519.20 USD (2.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.16% (180.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.20% (956.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 519
AUDUSD 68
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 6K
AUDUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 17K
AUDUSD 3.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +673.34 USD
Pior negociação: -168 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +127.94 USD
Máxima perda consecutiva: -519.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OxSecurities-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 19:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 07:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
