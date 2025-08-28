СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Sora Adaptive Low Risk
Zaky Hamdoun

Sora Adaptive Low Risk

Zaky Hamdoun
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 4000 USD в месяц
прирост с 2025 15%
OxSecurities-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
587
Прибыльных трейдов:
454 (77.34%)
Убыточных трейдов:
133 (22.66%)
Лучший трейд:
673.34 USD
Худший трейд:
-168.26 USD
Общая прибыль:
11 068.28 USD (40 635 pips)
Общий убыток:
-3 612.22 USD (20 432 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (127.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 217.21 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
88.45%
Макс. загрузка депозита:
2.01%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
14.36
Длинных трейдов:
245 (41.74%)
Коротких трейдов:
342 (58.26%)
Профит фактор:
3.06
Мат. ожидание:
12.70 USD
Средняя прибыль:
24.38 USD
Средний убыток:
-27.16 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-519.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-519.20 USD (4)
Прирост в месяц:
4.30%
Годовой прогноз:
52.33%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
519.20 USD (2.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.16% (180.72 USD)
По эквити:
6.20% (956.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 519
AUDUSD 68
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 6K
AUDUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 17K
AUDUSD 3.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +673.34 USD
Худший трейд: -168 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +127.94 USD
Макс. убыток в серии: -519.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OxSecurities-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
