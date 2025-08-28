- Прирост
Всего трейдов:
587
Прибыльных трейдов:
454 (77.34%)
Убыточных трейдов:
133 (22.66%)
Лучший трейд:
673.34 USD
Худший трейд:
-168.26 USD
Общая прибыль:
11 068.28 USD (40 635 pips)
Общий убыток:
-3 612.22 USD (20 432 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (127.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 217.21 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
88.45%
Макс. загрузка депозита:
2.01%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
14.36
Длинных трейдов:
245 (41.74%)
Коротких трейдов:
342 (58.26%)
Профит фактор:
3.06
Мат. ожидание:
12.70 USD
Средняя прибыль:
24.38 USD
Средний убыток:
-27.16 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-519.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-519.20 USD (4)
Прирост в месяц:
4.30%
Годовой прогноз:
52.33%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
519.20 USD (2.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.16% (180.72 USD)
По эквити:
6.20% (956.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|519
|AUDUSD
|68
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|6K
|AUDUSD
|1.5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|17K
|AUDUSD
|3.5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +673.34 USD
Худший трейд: -168 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +127.94 USD
Макс. убыток в серии: -519.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OxSecurities-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
