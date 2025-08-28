SignaleKategorien
Zaky Hamdoun

Sora Adaptive Low Risk

Zaky Hamdoun
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 4000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 15%
OxSecurities-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
587
Gewinntrades:
454 (77.34%)
Verlusttrades:
133 (22.66%)
Bester Trade:
673.34 USD
Schlechtester Trade:
-168.26 USD
Bruttoprofit:
11 068.28 USD (40 635 pips)
Bruttoverlust:
-3 612.22 USD (20 432 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (127.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 217.21 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
89.82%
Max deposit load:
2.01%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
14.36
Long-Positionen:
245 (41.74%)
Short-Positionen:
342 (58.26%)
Profit-Faktor:
3.06
Mathematische Gewinnerwartung:
12.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-519.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-519.20 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.30%
Jahresprognose:
52.33%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
519.20 USD (2.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.16% (180.72 USD)
Kapital:
6.20% (956.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 519
AUDUSD 68
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 6K
AUDUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 17K
AUDUSD 3.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +673.34 USD
Schlechtester Trade: -168 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +127.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -519.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OxSecurities-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 19:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 07:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
