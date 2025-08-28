SeñalesSecciones
Zaky Hamdoun

Sora Adaptive Low Risk

Zaky Hamdoun
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 15%
OxSecurities-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
587
Transacciones Rentables:
454 (77.34%)
Transacciones Irrentables:
133 (22.66%)
Mejor transacción:
673.34 USD
Peor transacción:
-168.26 USD
Beneficio Bruto:
11 068.28 USD (40 635 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 612.22 USD (20 432 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (127.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 217.21 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
89.82%
Carga máxima del depósito:
2.01%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
14.36
Transacciones Largas:
245 (41.74%)
Transacciones Cortas:
342 (58.26%)
Factor de Beneficio:
3.06
Beneficio Esperado:
12.70 USD
Beneficio medio:
24.38 USD
Pérdidas medias:
-27.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-519.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-519.20 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.30%
Pronóstico anual:
52.33%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
519.20 USD (2.40%)
Reducción relativa:
De balance:
1.16% (180.72 USD)
De fondos:
6.20% (956.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 519
AUDUSD 68
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 6K
AUDUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 17K
AUDUSD 3.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +673.34 USD
Peor transacción: -168 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +127.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -519.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OxSecurities-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.24 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 19:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 15:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 07:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
