- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
587
利益トレード:
454 (77.34%)
損失トレード:
133 (22.66%)
ベストトレード:
673.34 USD
最悪のトレード:
-168.26 USD
総利益:
11 068.28 USD (40 635 pips)
総損失:
-3 612.22 USD (20 432 pips)
最大連続の勝ち:
17 (127.94 USD)
最大連続利益:
1 217.21 USD (11)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
89.82%
最大入金額:
2.01%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
14.36
長いトレード:
245 (41.74%)
短いトレード:
342 (58.26%)
プロフィットファクター:
3.06
期待されたペイオフ:
12.70 USD
平均利益:
24.38 USD
平均損失:
-27.16 USD
最大連続の負け:
4 (-519.20 USD)
最大連続損失:
-519.20 USD (4)
月間成長:
4.30%
年間予想:
52.33%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
519.20 USD (2.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.16% (180.72 USD)
エクイティによる:
6.20% (956.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|519
|AUDUSD
|68
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|6K
|AUDUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|17K
|AUDUSD
|3.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +673.34 USD
最悪のトレード: -168 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +127.94 USD
最大連続損失: -519.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OxSecurities-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
