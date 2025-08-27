信号部分
信号 / MetaTrader 4 / RecoveryPLAN Kamuflase SELL
Bagas Dwi Andika

RecoveryPLAN Kamuflase SELL

Bagas Dwi Andika
0条评论
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -24%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
79
盈利交易:
19 (24.05%)
亏损交易:
60 (75.95%)
最好交易:
1 108.75 USD
最差交易:
-369.60 USD
毛利:
6 497.63 USD (26 480 pips)
毛利亏损:
-10 109.45 USD (39 479 pips)
最大连续赢利:
1 (1 108.75 USD)
最大连续盈利:
1 108.75 USD (1)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
1.41%
最大入金加载:
8.67%
最近交易:
11 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
-0.94
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
79 (100.00%)
利润因子:
0.64
预期回报:
-45.72 USD
平均利润:
341.98 USD
平均损失:
-168.49 USD
最大连续失误:
6 (-998.96 USD)
最大连续亏损:
-998.96 USD (6)
每月增长:
-7.15%
年度预测:
-86.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3 859.54 USD
最大值:
3 859.54 USD (25.73%)
相对跌幅:
结余:
25.73% (3 859.54 USD)
净值:
1.25% (185.89 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 108.75 USD
最差交易: -370 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 108.75 USD
最大连续亏损: -998.96 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 更多...
没有评论
2025.12.21 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 07:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.19 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 04:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 19:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 18:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 14:05
Share of trading days is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载