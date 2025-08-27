- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
79
盈利交易:
19 (24.05%)
亏损交易:
60 (75.95%)
最好交易:
1 108.75 USD
最差交易:
-369.60 USD
毛利:
6 497.63 USD (26 480 pips)
毛利亏损:
-10 109.45 USD (39 479 pips)
最大连续赢利:
1 (1 108.75 USD)
最大连续盈利:
1 108.75 USD (1)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
1.41%
最大入金加载:
8.67%
最近交易:
11 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
-0.94
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
79 (100.00%)
利润因子:
0.64
预期回报:
-45.72 USD
平均利润:
341.98 USD
平均损失:
-168.49 USD
最大连续失误:
6 (-998.96 USD)
最大连续亏损:
-998.96 USD (6)
每月增长:
-7.15%
年度预测:
-86.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3 859.54 USD
最大值:
3 859.54 USD (25.73%)
相对跌幅:
结余:
25.73% (3 859.54 USD)
净值:
1.25% (185.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 108.75 USD
最差交易: -370 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 108.75 USD
最大连续亏损: -998.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-24%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
16
100%
79
24%
1%
0.64
-45.72
USD
USD
26%
1:200