Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
19 (24.05%)
Убыточных трейдов:
60 (75.95%)
Лучший трейд:
1 108.75 USD
Худший трейд:
-369.60 USD
Общая прибыль:
6 497.63 USD (26 480 pips)
Общий убыток:
-10 109.45 USD (39 479 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (1 108.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 108.75 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
1.41%
Макс. загрузка депозита:
8.67%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
-0.94
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
79 (100.00%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-45.72 USD
Средняя прибыль:
341.98 USD
Средний убыток:
-168.49 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-998.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-998.96 USD (6)
Прирост в месяц:
-7.15%
Годовой прогноз:
-86.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 859.54 USD
Максимальная:
3 859.54 USD (25.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.73% (3 859.54 USD)
По эквити:
1.25% (185.89 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 108.75 USD
Худший трейд: -370 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 108.75 USD
Макс. убыток в серии: -998.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
