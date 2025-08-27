СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RecoveryPLAN Kamuflase SELL
Bagas Dwi Andika

RecoveryPLAN Kamuflase SELL

Bagas Dwi Andika
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -24%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
19 (24.05%)
Убыточных трейдов:
60 (75.95%)
Лучший трейд:
1 108.75 USD
Худший трейд:
-369.60 USD
Общая прибыль:
6 497.63 USD (26 480 pips)
Общий убыток:
-10 109.45 USD (39 479 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (1 108.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 108.75 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
1.41%
Макс. загрузка депозита:
8.67%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
-0.94
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
79 (100.00%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-45.72 USD
Средняя прибыль:
341.98 USD
Средний убыток:
-168.49 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-998.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-998.96 USD (6)
Прирост в месяц:
-7.15%
Годовой прогноз:
-86.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 859.54 USD
Максимальная:
3 859.54 USD (25.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.73% (3 859.54 USD)
По эквити:
1.25% (185.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 108.75 USD
Худший трейд: -370 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 108.75 USD
Макс. убыток в серии: -998.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
Нет отзывов
2025.12.21 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 07:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.19 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 04:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 19:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 18:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 14:05
Share of trading days is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RecoveryPLAN Kamuflase SELL
30 USD в месяц
-24%
0
0
USD
11K
USD
16
100%
79
24%
1%
0.64
-45.72
USD
26%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.