시그널 / MetaTrader 4 / RecoveryPLAN Kamuflase SELL
Bagas Dwi Andika

RecoveryPLAN Kamuflase SELL

Bagas Dwi Andika
0 리뷰
16
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -24%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
79
이익 거래:
19 (24.05%)
손실 거래:
60 (75.95%)
최고의 거래:
1 108.75 USD
최악의 거래:
-369.60 USD
총 수익:
6 497.63 USD (26 480 pips)
총 손실:
-10 109.45 USD (39 479 pips)
연속 최대 이익:
1 (1 108.75 USD)
연속 최대 이익:
1 108.75 USD (1)
샤프 비율:
-0.15
거래 활동:
1.41%
최대 입금량:
8.67%
최근 거래:
29 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
27 분
회복 요인:
-0.94
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
79 (100.00%)
수익 요인:
0.64
기대수익:
-45.72 USD
평균 이익:
341.98 USD
평균 손실:
-168.49 USD
연속 최대 손실:
6 (-998.96 USD)
연속 최대 손실:
-998.96 USD (6)
월별 성장률:
-4.73%
연간 예측:
-55.15%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 859.54 USD
최대한의:
3 859.54 USD (25.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.73% (3 859.54 USD)
자본금별:
1.25% (185.89 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 108.75 USD
최악의 거래: -370 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +1 108.75 USD
연속 최대 손실: -998.96 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 21
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.78 × 60
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
5.43 × 51
10 더...
리뷰 없음
2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 07:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.19 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 04:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 19:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 18:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 14:05
Share of trading days is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.