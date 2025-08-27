- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
19 (24.05%)
Negociações com perda:
60 (75.95%)
Melhor negociação:
1 108.75 USD
Pior negociação:
-369.60 USD
Lucro bruto:
6 497.63 USD (26 480 pips)
Perda bruta:
-10 109.45 USD (39 479 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (1 108.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 108.75 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
1.41%
Depósito máximo carregado:
8.67%
Último negócio:
12 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
-0.94
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
79 (100.00%)
Fator de lucro:
0.64
Valor esperado:
-45.72 USD
Lucro médio:
341.98 USD
Perda média:
-168.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-998.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-998.96 USD (6)
Crescimento mensal:
-7.15%
Previsão anual:
-86.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 859.54 USD
Máximo:
3 859.54 USD (25.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.73% (3 859.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.25% (185.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 108.75 USD
Pior negociação: -370 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 108.75 USD
Máxima perda consecutiva: -998.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
10 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-24%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
16
100%
79
24%
1%
0.64
-45.72
USD
USD
26%
1:200