RecoveryPLAN Kamuflase SELL
Bagas Dwi Andika

RecoveryPLAN Kamuflase SELL

0 comentários
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -24%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
19 (24.05%)
Negociações com perda:
60 (75.95%)
Melhor negociação:
1 108.75 USD
Pior negociação:
-369.60 USD
Lucro bruto:
6 497.63 USD (26 480 pips)
Perda bruta:
-10 109.45 USD (39 479 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (1 108.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 108.75 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
1.41%
Depósito máximo carregado:
8.67%
Último negócio:
12 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
-0.94
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
79 (100.00%)
Fator de lucro:
0.64
Valor esperado:
-45.72 USD
Lucro médio:
341.98 USD
Perda média:
-168.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-998.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-998.96 USD (6)
Crescimento mensal:
-7.15%
Previsão anual:
-86.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 859.54 USD
Máximo:
3 859.54 USD (25.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.73% (3 859.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.25% (185.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 79
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -3.6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -13K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 108.75 USD
Pior negociação: -370 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 108.75 USD
Máxima perda consecutiva: -998.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 mais ...
Sem comentários
2025.12.21 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 07:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.19 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 04:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 19:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 18:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 14:05
Share of trading days is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.