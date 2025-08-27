シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / RecoveryPLAN Kamuflase SELL
Bagas Dwi Andika

RecoveryPLAN Kamuflase SELL

Bagas Dwi Andika
レビュー0件
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -24%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
79
利益トレード:
19 (24.05%)
損失トレード:
60 (75.95%)
ベストトレード:
1 108.75 USD
最悪のトレード:
-369.60 USD
総利益:
6 497.63 USD (26 480 pips)
総損失:
-10 109.45 USD (39 479 pips)
最大連続の勝ち:
1 (1 108.75 USD)
最大連続利益:
1 108.75 USD (1)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
1.41%
最大入金額:
8.67%
最近のトレード:
13 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
-0.94
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
79 (100.00%)
プロフィットファクター:
0.64
期待されたペイオフ:
-45.72 USD
平均利益:
341.98 USD
平均損失:
-168.49 USD
最大連続の負け:
6 (-998.96 USD)
最大連続損失:
-998.96 USD (6)
月間成長:
-7.15%
年間予想:
-86.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 859.54 USD
最大の:
3 859.54 USD (25.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.73% (3 859.54 USD)
エクイティによる:
1.25% (185.89 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 108.75 USD
最悪のトレード: -370 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1 108.75 USD
最大連続損失: -998.96 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 より多く...
レビューなし
2025.12.21 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 07:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.19 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 04:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 19:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 18:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 14:05
Share of trading days is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください