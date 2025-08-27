- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
79
利益トレード:
19 (24.05%)
損失トレード:
60 (75.95%)
ベストトレード:
1 108.75 USD
最悪のトレード:
-369.60 USD
総利益:
6 497.63 USD (26 480 pips)
総損失:
-10 109.45 USD (39 479 pips)
最大連続の勝ち:
1 (1 108.75 USD)
最大連続利益:
1 108.75 USD (1)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
1.41%
最大入金額:
8.67%
最近のトレード:
13 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
-0.94
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
79 (100.00%)
プロフィットファクター:
0.64
期待されたペイオフ:
-45.72 USD
平均利益:
341.98 USD
平均損失:
-168.49 USD
最大連続の負け:
6 (-998.96 USD)
最大連続損失:
-998.96 USD (6)
月間成長:
-7.15%
年間予想:
-86.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 859.54 USD
最大の:
3 859.54 USD (25.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.73% (3 859.54 USD)
エクイティによる:
1.25% (185.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 108.75 USD
最悪のトレード: -370 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1 108.75 USD
最大連続損失: -998.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
10 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-24%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
16
100%
79
24%
1%
0.64
-45.72
USD
USD
26%
1:200