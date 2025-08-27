- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
19 (24.05%)
Transacciones Irrentables:
60 (75.95%)
Mejor transacción:
1 108.75 USD
Peor transacción:
-369.60 USD
Beneficio Bruto:
6 497.63 USD (26 480 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 109.45 USD (39 479 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (1 108.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 108.75 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
1.41%
Carga máxima del depósito:
8.67%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
27 minutos
Factor de Recuperación:
-0.94
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
79 (100.00%)
Factor de Beneficio:
0.64
Beneficio Esperado:
-45.72 USD
Beneficio medio:
341.98 USD
Pérdidas medias:
-168.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-998.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-998.96 USD (6)
Crecimiento al mes:
-7.15%
Pronóstico anual:
-86.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 859.54 USD
Máxima:
3 859.54 USD (25.73%)
Reducción relativa:
De balance:
25.73% (3 859.54 USD)
De fondos:
1.25% (185.89 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 108.75 USD
Peor transacción: -370 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +1 108.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -998.96 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-24%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
16
100%
79
24%
1%
0.64
-45.72
USD
USD
26%
1:200