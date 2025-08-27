SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / RecoveryPLAN Kamuflase SELL
Bagas Dwi Andika

RecoveryPLAN Kamuflase SELL

Bagas Dwi Andika
0 comentarios
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -24%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
19 (24.05%)
Transacciones Irrentables:
60 (75.95%)
Mejor transacción:
1 108.75 USD
Peor transacción:
-369.60 USD
Beneficio Bruto:
6 497.63 USD (26 480 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 109.45 USD (39 479 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (1 108.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 108.75 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
1.41%
Carga máxima del depósito:
8.67%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
27 minutos
Factor de Recuperación:
-0.94
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
79 (100.00%)
Factor de Beneficio:
0.64
Beneficio Esperado:
-45.72 USD
Beneficio medio:
341.98 USD
Pérdidas medias:
-168.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-998.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-998.96 USD (6)
Crecimiento al mes:
-7.15%
Pronóstico anual:
-86.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 859.54 USD
Máxima:
3 859.54 USD (25.73%)
Reducción relativa:
De balance:
25.73% (3 859.54 USD)
De fondos:
1.25% (185.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 108.75 USD
Peor transacción: -370 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +1 108.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -998.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
otros 10...
No hay comentarios
2025.12.21 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 07:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.19 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 04:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 19:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 18:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 14:05
Share of trading days is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
Copiar

