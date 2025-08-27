- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
3 (27.27%)
Loss Trade:
8 (72.73%)
Best Trade:
458.36 USD
Worst Trade:
-202.20 USD
Profitto lordo:
838.74 USD (2 991 pips)
Perdita lorda:
-1 573.35 USD (5 467 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (458.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
458.36 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.27
Attività di trading:
1.41%
Massimo carico di deposito:
7.65%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
11 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-66.78 USD
Profitto medio:
279.58 USD
Perdita media:
-196.67 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-784.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-784.60 USD (4)
Crescita mensile:
-3.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
896.45 USD
Massimale:
896.45 USD (5.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.98% (896.45 USD)
Per equità:
1.25% (185.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-735
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +458.36 USD
Worst Trade: -202 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +458.36 USD
Massima perdita consecutiva: -784.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 16
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
6
100%
11
27%
1%
0.53
-66.78
USD
USD
6%
1:200