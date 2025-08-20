- 成长
交易:
419
盈利交易:
228 (54.41%)
亏损交易:
191 (45.58%)
最好交易:
4.20 USD
最差交易:
-6.92 USD
毛利:
104.86 USD (34 995 pips)
毛利亏损:
-140.28 USD (45 426 pips)
最大连续赢利:
19 (7.12 USD)
最大连续盈利:
7.27 USD (13)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
39.86%
最大入金加载:
99.92%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.89
长期交易:
325 (77.57%)
短期交易:
94 (22.43%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-0.08 USD
平均利润:
0.46 USD
平均损失:
-0.73 USD
最大连续失误:
6 (-8.17 USD)
最大连续亏损:
-13.34 USD (4)
每月增长:
27.74%
年度预测:
336.58%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
36.95 USD
最大值:
39.79 USD (75.30%)
相对跌幅:
结余:
76.38% (43.34 USD)
净值:
15.65% (4.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|380
|GBPJPY
|24
|EURUSD
|14
|AUDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-23
|GBPJPY
|-15
|EURUSD
|3
|AUDJPY
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-5.9K
|GBPJPY
|-5.1K
|EURUSD
|633
|AUDJPY
|-128
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Quant Warren G/J testing account
